Kosovo: Ldk convoca seduta straordinaria parlamento per discutere legge su ripresa economica

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha convocato per lunedì prossimo una sessione di assemblea straordinaria del parlamento in merito al disegno di legge per la ripresa economica. Lo ha dichiarato il capo gruppo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Arben Gashi, tramite un post su Facebook. "A nome dei 61 parlamentari che hanno firmato la richiesta, ho convocato una sessione straordinaria lunedì alle 10:00 per votare in prima lettura il disegno di legge sulla ripresa economica", ha detto Gashi. (Kop)