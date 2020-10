Kosovo-Grecia: ministro Esteri Dendias oggi in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias si trova oggi in visita in Kosovo. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pristina. Il ministero kosovaro sottolinea nella nota che la visita "ha un importanza speciale alla luce del fatto che la Grecia è uno dei cinque paesi membri dell'Unione europea che non hanno ancora riconosciuto il Kosovo, ma è anche un paese che ha dimostrato un elevata costruttività politica e pratica a sostegno del Kosovo nel suo percorso euro-atlantico".(Kop)