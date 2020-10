© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bosnia-Ue: commissario all'Allargamento Varhelyi, Balcani sono prioritari per Bruxelles - La Commissione europea vede l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali come una priorità: lo ha detto oggi il commissario Ue all'Allargamento, Oliver Varhelyi, al termine di un incontro a Sarajevo con il premier del governo centrale bosniaco, Zoran Tegeltija. "Uno dei primi passi è stato sviluppare una nuova metodologia per il processo di allargamento. Nel prossimo periodo lavoreremo su una ripresa economica contro gli effetti della pandemia, ma anche sulla riduzione delle disuguaglianze nel livello di sviluppo dei Balcani occidentali rispetto all'Ue", ha detto Varhelyi aggiungendo che Bruxelles ha elaborato un altro elemento fondamentale nella nuova strategia di allargamento, ovvero il piano economico e di investimenti a vantaggio della regione. La visita odierna di Varhelyi a Sarajevo fa parte di un più ampio "tour" nei Balcani occidentali che lo ha già visto in Macedonia del Nord, Albania, Kosovo e Serbia. Gli incontri con i rappresentanti politici della regione seguono alla pubblicazione da parte della Commissione europea dei report sui progressi compiuti da ciascun paese nel percorso di adesione. La Bosnia-Erzegovina ha realizzato "pochi progressi" nei settori chiave per il proprio percorso europeo, secondo la Commissione. (segue) (Res)