- Petar Petkovic è stato nominato oggi nuovo direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo. Petkovic va a sostituire Marko Djuric, che secondo fonti della stampa locale sarebbe in partenza per gli Stati Uniti dove ricoprirà la carica di ambasciatore. Petkovic è un funzionario del Partito progressista serbo (Sns), la forza politica di maggioranza guidata dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. (Seb)