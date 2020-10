Kirghizistan: oggi i parlamentari si incontrano per nominare il nuovo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari kirghizi hanno in programma oggi un nuovo incontro per nominare un premier ad interim, dopo che la crisi politica in corso nel Paese si è acuita ieri con scontri tra fazioni dell’opposizione e il grave ferimento del leader delle proteste, Tilek Toktogaziev. Lo riporta “Radio Free Europe”. La riunione avviene dopo che, a partire da ieri, a Bishkek è scattato lo stato d’emergenza annunciato ieri dal presidente Sooronbai Jeenbekov. “A causa delle ambizioni di alcuni dei nostri politici, la pace dei nostri cittadini e del nostro Paese è stata violata. Abbiamo ascoltato appelli provocatori, che minano l’unità del Paese e la pace sociale. Il destino del nostro Kirghizistan è in pericolo”, ha dichiarato il capo dello Stato. Jeenbekov ha annunciato l’entrata in vigore dello stato d’emergenza nella capitale a partire dalle 20 di ieri (le 16 in Italia) fino alle 8 del 21 ottobre (le 4 in Italia). Il provvedimento viene introdotto ufficialmente “per garantire la vita e la salute dei cittadini, per la loro sicurezza e per stabilizzare rapidamente il contesto socio-politico”. Con il nuovo decreto, lo Stato maggiore delle forze armate è incaricato di “inviare squadre con equipaggiamento militare nel territorio di Bishkek per organizzare posti di blocco, reprimere scontri armati, garantire la tutela della legge e proteggere la popolazione civile”. Per il periodo in cui sarà in vigore lo stato d’emergenza, il viceministro dell’Interno Almazbek Orozaliev è nominato comandante di Bishkek.Ieri la capitale è stata teatro di un’esplosione di violenza che complica ulteriormente la crisi politica aperta dalle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre. L’ex presidente Almazbek Atambayev è sfuggito a un attentato. L’auto del politico, scarcerato nel quadro delle proteste post-elettorali dai suoi sostenitori dopo essere stato condannato a undici anni di carcere per corruzione nel 2019, è stata colpita da proiettili. Atambayev non sembra aver riportato ferite. L’imprenditore kirghizo Tikek Toktogaziev, protagonista delle proteste di questi giorni, si trova invece “in ospedale privo di sensi” dopo essere stato ferito durante scontri tra fazioni rivali dell’opposizione. Lo ha riferito su Twitter la deputata Elvira Surabaldieva. Secondo i media russi, protagonisti dei disordini sono in particolare i sostenitori dell’ex presidente Atambayev e quelli di Sadyr Japarov, che una parte dell’opposizione sta promuovendo come premier ad interim. Toktogaziev è uno dei principali leader delle proteste di questi giorni, anch’egli proposto per la guida del prossimo governo in particolare dalle frange più giovani dei manifestanti. Il ministero della Sanità non ha ancora fornito informazioni sul numero di feriti e sulla presenza di eventuali vittime. Teatro delle violenze è stata piazza Ala-Too, nel centro della capitale, dove una folla di sostenitori di Japarov avrebbe attaccato gli uomini di Atambayev che stavano tenendo un comizio usando pietre e bottiglie.Jeenbekov si è detto nelle scorse ore disposto a dimettersi se e quando verrà nominato un nuovo governo e il Paese avrà intrapreso la via della legalità. In precedenza la sua portavoce, Tolgonai Stamalieva, aveva invece escluso la possibilità di un passo indietro per il presidente kirghizo. La Stamalieva aveva anche fatto sapere che Jeenbekov avrebbe respinto le dimissioni del primo ministro Kubatbek Boronov, cosa che invece è avvenuta la mattina di ieri. Le dimissioni di Jeenbekov potrebbero facilitare l’avvio di una fase di transizione e la chiusura della crisi politica aperta dalle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre, i cui risultati sono stati successivamente annullati dalla Commissione elettorale centrale (Cec). Non è tuttavia ancora chiaro se il Consiglio supremo uscente, il parlamento monocamerale nazionale, riuscirà effettivamente a nominare un nuovo primo ministro. Finora, infatti, i parlamentari del Kirghizistan non sono riusciti a raggiungere il quorum necessario a né a eleggere un premier ad interim, né a decidere sulla procedura di messa in stato d’accusa del presidente Jeenbekov. Ieri mattina, peraltro, circa 200 manifestanti sono scesi in piazza a Osh, seconda città del Kirghizistan, a sostegno del presidente Jeenbekov. Lo riferiscono i media russi, secondo cui la dimostrazione si è tenuta in forma pacifica questa mattina nella piazza centrale della città. I manifestanti hanno chiarito di considerare Jeenbekov il legittimo capo di Stato.L’annuncio del capo dello Stato è stato in ogni caso accolto positivamente dal nuovo presidente del Consiglio supremo, Myktybek Abdyldaev. “Riteniamo che la disponibilità del presidente Jeenbekov a dimettersi dopo la stabilizzazione della situazione sia uno sviluppo positivo. Ora ci troviamo di fronte al compito di convocare una sessione straordinaria del Consiglio supremo il prima possibile per riportare il Paese nel campo della legalità”, ha affermato Abdyldaev. Per essere valida, una sessione del parlamento deve vedere la partecipazione di almeno 61 deputati su 120. Si tratta del secondo tentativo a vuoto del parlamento uscente, ormai frammentato in diverse fazioni, di discutere una via d’uscita dalla crisi. Nel frattempo diverse forze di opposizione hanno presentato i loro candidati per l’incarico di premier ad interim, figura che avrà il compito di gestire la ripetizione delle elezioni legislative del 4 ottobre, i cui risultati sono stati annullati dalla Commissione elettorale centrale. Tra questi vi sono Sadyr Japarov, che molti in Kirghizistan considerano legato a Jeenbekov, e Tilek Toktogaziev, imprenditore sostenuto in particolare dai dimostranti più giovani. Tra i papabili ci sarebbe anche l’ex premier Omurbek Babanov, mentre il candidato dell’Associazione degli imprenditori del Kirghizistan è Askar Syrykov, direttore esecutivo del Consiglio d’affari internazionale.Il Kirghizistan è sprofondato nel caos dopo le contestate elezioni legislative. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre le proteste dell’opposizione, rimasta quasi completamente esclusa dal nuovo Consiglio supremo, sono degenerate in scontri con la polizia e, soprattutto, in irruzioni nelle sedi delle principali istituzioni nazionali. Fatti che hanno portato il presidente Jeenbekov a parlare di “tentativo di colpo di Stato” e che hanno infine indotto la Commissione elettorale centrale (Cec) a invalidare il risultato del voto di domenica. La situazione resta tuttavia estremamente tesa e rischia di aprire un nuovo fronte di destabilizzazione alle porte della Russia, di cui Bishkek è sempre stato un saldo alleato. Il Kirghizistan, non nuovo a simili sconvolgimenti politici (i precedenti più recenti risalgono al 2005 e al 2010), è considerato inoltre un avamposto democratico in Asia centrale, regione cui guarda con crescente interesse una potenza globale in ascesa come la Cina. Ragioni per le quali gli osservatori internazionali guardano con grande interesse ai rapidi sviluppi in corso a Bishkek, dove rischia di aprirsi un pericoloso vuoto di potere.Unico Paese dell’Asia centrale ad aver adottato – dopo la rivoluzione del 2010 – un sistema di governo misto presidenziale-parlamentare, il Kirghizistan era andato al voto domenica scorso per il rinnovo del suo parlamento unicamerale, il Consiglio supremo. I risultati annunciati dalla Cec avevano visto quattro forze politiche superare la soglia di sbarramento del sette per cento: Birimdik (Unità), aveva raccolto il 24,5 per cento dei voti; Mekenim (Patria mia) Kirghizistan il 23,88 per cento; il Partito del Kirghizistan l’8,76 per cento. Unica forza dell’opposizione a entrare in parlamento secondo quei risultati era stata Butun Kirghizistan (Kirghizistan Unito) grazie al 7,13 per cento delle preferenze. Gli altri dodici partiti che hanno preso parte alla competizione non avevano invece ricevuto il numero di voti necessari a trovare posto del nuovo Consiglio supremo.Le proteste sono partite praticamente subito dopo l’annuncio dei risultati. Tutte le forze di opposizione – incluso Butun Kirghizistan, il cui leader Adakhan Madumarov ha parlato di elezioni “più sporche della storia” - hanno denunciato brogli e irregolarità, raccontando di minibus che nel giorno del voto trasportavano elettori da un seggio all’altro e di funzionari di partito che distribuivano schede con i candidati da votare. Nel pomeriggio del 5 ottobre la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti in piazza Ala-Too, nel centro della capitale, ricorrendo a granate stordenti, cannoni d’acqua, gas lacrimogeni e proiettili di gomme. A quel punto la situazione è degenerata: sono scoppiati tafferugli in diverse zone della città, con i dimostranti che in alcuni frangenti hanno preso il sopravvento sulle forze di sicurezza; un gruppo di manifestanti ha assaltato la Casa Bianca, la sede della presidenza, facendo irruzione negli uffici di Jeenbekov e distruggendo documenti; altri sono entrati nella sede del Consiglio supremo; altri, infine, hanno liberato l’ex presidente Almazbek Atambayev, arrestato lo scorso anno con l’accusa di corruzione.Quest’ultimo era entrato in rotta di collusione con il presidente Sooronbay nei mesi antecedenti l’arresto. La rottura aveva portato allo scioglimento del Partito social democratico del Kirghizistan (Spdk), la forza politica che domina il parlamento uscente. Tuttavia, Atambayev è rimasto politicamente attivo e suoi familiari sono alla guida del nuovo Partito dei social democratici, rimasto escluso dal nuovo Consiglio supremo. Il regime di Atambayev era frequentemente accusato di essere sistematicamente corrotto. Jeenbekov aveva promesso di fare molto di più rispetto al suo successore per sradicare la corruzione endemica, ma nei confronti suoi e della sua famiglia sono state mosse simili critiche. Lo scontento nei confronti del nuovo corso della politica kirghiza era stato alimentato dai problemi legati alla pandemia di coronavirus, che nel Paese centrasiatico ha colpito in maniera particolarmente dura, e alla conseguente crisi economica, che ha aggravato una situazione già particolarmente precaria. (Res)