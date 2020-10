Covid: Silvestroni (Fd'I), sanità del Lazio ridicola e surreale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni, in una nota dichiara: "Se arrivi clandestinamente i porti si aprono subito e le regole non servono. Mente ci vogliono 12 ore per fare un tampone sempre che non siano finiti". "Questa non è sanità pubblica - aggiunge - e non si può chiamare prevenzione, ci vuole serietà non applicazioni da scaricare. A Fiumicino si sfiorano le 10 ore di attesa per un tampone, al drive in di Ciampino ieri mattina ce ne sono volute 8 e a Genzano sono finiti addirittura i tamponi e pertanto era inutile attendere. Nella regione Lazio l'organizzazione sanitaria afferente al Covid è diventata ridicola e con regole surreali". (Com)