Agroalimentare: Coldiretti, con piogge tartufo a 250 euro all'etto, è corsa agli acquisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pioggia con una quotazione tra i 200 euro all’etto per le pezzature minori fino a 300 per quelle un po' più grandi è partita la 90esima Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba che tradizionalmente inaugura la stagione lungo tutta la Penisola, insieme alla 57esima Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche a Sant’Angelo in Vado (Pesaro), anche se non mancano rinvii illustri al 2021 come per la Fiera di Acqualagna a causa dell’emergenza Covid-19. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che il maltempo di autunno spinge a quotazioni su valori in linea con quelli dello scorso anno e comunque lontani a quelli del recente passato con una media per quello di Alba di 450 euro nel 2017, di 350 nel 2013, di 500 nel 2012 e di 450 all’etto del 2007. Nelle principali Regioni produttrici ci sono condizioni per una buona raccolta anche perché - sottolinea la Coldiretti in una nota - l’autunno è stato caratterizzato fino ad ora dalle piogge importanti perché il Tuber magnatum pico si sviluppa in terreni che devono restare freschi e umidi sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione. L’andamento climatico è stato favorevole finora ma la stagione quest’anno è influenzata dall’impatto dell’emergenza Covid-19 e a causa della mancanza di turisti stranieri sul territorio nazionale si punta e sulla richiesta di tartufi da spedire all’estero oltre che sulla consumo nazionale. (segue) (Com)