Amministrative: D'Uva (M5s), avanti con modello coalizioni

- Francesco D'Uva, deputato Questore del Movimento cinque stelle, in un'intervista alla "Gazzetta del Mezzogiorno" osserva in merito alle recenti Amministrative: "C'è chi lo chiama 'Modello Pomigliano' e chi, come lei, 'Modello Matera'. A prescindere dal nome, è uno schema che funziona. I nostri iscritti - continua il parlamentare - avevano dato il via libera lo scorso agosto, Luigi Di Maio ha 'incarnato' questa decisione spendendosi al massimo sui territori. Il risultato è arrivato, Luigi e i nostri iscritti avevano ragione". Per D'Uva, "si parte sempre dalle esigenze e dalle circostanze peculiari di ciascuna realtà territoriale. Ma il modello deve essere unitario e replicabile: alleanza con forze civiche e/o politiche che condividono i nostri temi, associata a progetti che riescano a incidere sul locale nella stessa misura in cui il Movimento sta cambiando le cose sul piano nazionale. Bisogna ascoltare, dialogare e costruire progetti sani e competitivi. Adesso - conclude l'esponente del M5s - prepariamoci per le Amministrative 2021". (Rin)