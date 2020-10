Libano: quattro morti a Beirut per l'esplosione di un serbatoio di diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di quattro morti e diversi feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione di un serbatoio di diesel avvenuta all'interno di un edificio a Tariq Jadidah, quartiere nella parte occidentale di Beirut. Lo ha reso noto la Croce rossa libanese. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna", l'esplosione sarebbe stata innescata da un incendio all'interno di una panetteria nel seminterrato dell'edificio. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme e in seguito hanno aiutato i residenti dell'edificio bloccati nei loro appartamenti a scendere le scale. Anche le truppe libanesi si sono schierate nell'area e hanno respinto gli spettatori. L'esplosione è avvenuta a due mesi dall'esplosione avvenuta il 4 agosto scorso nel porto di Beirut, che ha provocato la morte di 200 persone, circa 6.500 feriti e ha causato danni per miliardi di dollari. Quasi 3.000 tonnellate di nitrato di ammonio hanno alimentato l'esplosione nel porto di Beirut. Il materiale era stato immagazzinato nella struttura per sei anni. (Res)