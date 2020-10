Cipro: Consiglio di sicurezza Onu richiama turco ciprioti a rispetto status di Varosha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano turco-cipriota "Kibris Postasi", un totale di 2.332 persone sono entrate mercoledì nell'area della spiaggia di Varosha riaperta dopo 46 anni a seguito dell'occupazione turca del 1974. Il capo del governo dell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord, Ersin Tatar, ha visitato l'area dopo che lui stesso aveva annunciato questa mossa nel corso di un incontro ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tatar ha smentito che quella della riapertura della spiaggia di Varosha sia solamente una mossa elettorale, in vista del voto nella parte nord di Cipro previsto per questa domenica, sostenendo invece che si tratta di un azione legata agli sviluppi nel Mediterraneo orientale. Secondo Tatar, altri passi seguiranno anche per quanto riguarda la questione delle proprietà degli immobili abbandonati a Varosha. Secondo il capo del governo locale, Varosha contribuirà allo sviluppo economico di Famagosta grazie al rilancio del turismo in quanto l'attuale situazione non porta benefici a nessuno. La mossa è stata interpretata anche in chiave elettorale, considerando che nell'autoproclamata repubblica sono in programma le elezioni domenica, ma il presidente cipriota Nikos Anastasiades ha condannato tale azione denunciando violazioni del diritto internazionale e delle risoluzioni 550 e 789 del Consiglio di sicurezza Onu, che prevedono la chiusura dell'area dopo l'occupazione turca del 1974. "La Repubblica di Cipro non è rimasta e non rimarrà inattiva", ha dichiarato Anastasiades. (segue) (Res)