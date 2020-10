Cipro: Consiglio di sicurezza Onu richiama turco ciprioti a rispetto status di Varosha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce governativo cipriota Kyriakos Koushos ha detto nei giorni scorsi che il presidente Anastasiades solleverà la questione del quartiere abbandonato di Varosha a Famagusta al prossimo Consiglio europeo in programma il 14 e 15 ottobre. Il portavoce cipriota ha aggiunto che Nicosia ha già presentato un ricorso al Consiglio di sicurezza Onu contro i piani delle autorità turco cipriote per la riapertura della spiaggia abbandonata di Varosha. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha espresso preoccupazione nelle scorse ore per l'annuncio delle autorità turco cipriote sulla riapertura della spiaggia abbandonata del quartiere Varosha a Famagosta. Secondo il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, Guterres è contrario alle "azioni unilaterali" che potrebbero alimentare le tensioni e minare gli sforzi per la ripresa del dialogo. (segue) (Res)