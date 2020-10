Cipro: Consiglio di sicurezza Onu richiama turco ciprioti a rispetto status di Varosha (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo cipriota ha criticato l'annuncio delle autorità turco cipriote come una violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni rilevanti del Consiglio di sicurezza. La spiaggia di Varosha è rimasta abbandonata in una "terra di nessuno" chiusa da recinzioni dopo l'occupazione turca della parte nord di Cipro. "Se Dio vuole incominceremo ad usare la spiaggia di Maras (Varosha) giovedì mattina insieme al nostro popolo", ha dichiarato nei giorni scorsi il capo del governo dell'autoproclamata repubblica, Ersin Tatar, nel corso di una conferenza stampa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tale apertura è fortemente criticata dal governo di Nicosia, che considera il quartiere abbandonato di Varosha come proprietà della comunità greco-cipriota fuggita dopo l'occupazione turca nel 1974. (Res)