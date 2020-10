Covid: Unicef, 4 milioni di ragazze in più potrebbero essere a rischio di matrimonio precoce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 11 ottobre, l'Unicef celebra la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze secondo il tema "My voice, our equal future", ricordando l'importanza dell'uguaglianza di genere e di garantire uguali opportunità a ogni bambina e ragazza. Lo riferisce oggi un comunicato stampa del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). "Dal 1995, la percentuale di giovani donne sposate da ragazze è diminuita globalmente da 1 su 4 a circa 1 su 5. Tuttavia, circa 12 milioni di ragazze si sposano ogni anno da bambine, 33.000 ogni giorno. La pandemia di Covid-19 rischia di aggravare questa situazione: 4 milioni di ragazze in più potrebbero essere a rischio di matrimonio precoce. Per questo nel lottare contro questa pandemia, dobbiamo sfruttare l'opportunità di reimmaginare un mondo ispirato dalle bambine e dalle ragazze e di migliorare innanzitutto i sistemi scolastici per affrontare la violenza contro bambine e ragazze dentro e fuori le classi e sulle piattaforme digitali", ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell'Unicef Italia. (segue) (Com)