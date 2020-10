Covid: Unicef, 4 milioni di ragazze in più potrebbero essere a rischio di matrimonio precoce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Tredici milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni hanno subito uno stupro nella loro vita. Finché le ragazze temono per la loro sicurezza, non possono realizzare il loro pieno potenziale e sono scoraggiate a perseguire l'istruzione, il lavoro e altre opportunità sociali e politiche. Tra i 31 Paesi con dati di prevalenza a livello nazionale, la pratica delle mutilazioni genitali femminili è diminuita dal 47 per centto di 25 anni fa al 34 per cento di oggi. Ma i progressi sono ancora troppo lenti, sottolinea l'Unicef. Il rischio di violenza è alto anche per le bambine e adolescenti migranti e rifugiate, in particolare per coloro che affrontano la rotta del Mediterraneo centrale sole. Globalmente si è assistito a un aumento nel numero di bambine e ragazze non accompagnate che si spostano, spesso viaggiando attraverso rotte migratorie notoriamente pericolose, anche verso l'Europa. Eppure, sono tra le persone più 'invisibili' nella risposta europea per migranti e rifugiati, perché spesso nascoste all'interno di altre famiglie o gruppi, o che si identificano come maggiorenni. Date le difficoltà nell'identificazione, i casi risultano sottostimati dalle statistiche ufficiali.