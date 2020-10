Covid: Unicef, 4 milioni di ragazze in più potrebbero essere a rischio di matrimonio precoce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ragazze su tre in età da scuola secondaria sono iscritte alla scuola secondaria oggi rispetto a una su due nel 1998. In almeno 20 paesi difficilmente una giovane donna povera e che vive in aree rurali completa la scuola secondaria superiore. Quasi una ragazza su quattro di età compresa tra i 15 e i 19 anni non ha un'occupazione, né è iscritta a percorsi di istruzione o formazione, rispetto a un ragazzo su 10 della stessa età. Circa 335 milioni di ragazze frequentano le scuole primarie e secondarie senza le strutture essenziali per l'igiene mestruale. E anche quando esistono strutture igienico-sanitarie monosessuali, l'accessibilità e l'inclusione per le ragazze con disabilità non sono garantite. Un programma dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)/Unicef ha riscontrato che nelle scuole con servizi igienici migliorati a El Salvador, Fiji, Tajikistan, Repubblica Unita di Tanzania e Yemen, solo uno su 10 aveva strutture accessibili. Le ragazze devono affrontare enormi divari per ricevere l'istruzione e le competenze di cui hanno bisogno per competere in una forza lavoro in rapido cambiamento. I ruoli e gli stereotipi di genere sono comportamenti appresi che si consolidano durante l'adolescenza e influenzano il tipo di lavoro intrapreso. A livello globale, la percentuale di donne laureate in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (Stem) è inferiore al 15 per cento in oltre due terzi dei paesi. E anche nei Paesi a reddito medio e superiore, solo il 14 per cento delle ragazze con i migliori risultati in scienze o matematica si aspetta di lavorare in scienze e ingegneria, rispetto al 26 per cento dei ragazzi con i migliori risultati. (segue) (Com)