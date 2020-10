Covid: Unicef, 4 milioni di ragazze in più potrebbero essere a rischio di matrimonio precoce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambienti ad alta prevalenza di Hiv, ogni anno trascorso a scuola riduce del 6-12 per cento il rischio di contrarre l'Hiv di una ragazza. Ogni giorno, 350 ragazze adolescenti sono contagiate dall'Hiv, la maggior parte nell'Africa subsahariana, dove il numero di nuovi contagi tra le ragazze è circa tre volte maggiore rispetto ai loro coetanei maschi. L'Unicef Italia, nell'ambito del Programma scuola amica dei bambini e delle bambine e degli adolescenti, promuove un lavoro di contrasto agli stereotipi e alle diseguaglianze di genere frutto del progetto europeo Education for Equality – going beyond gender stereotypes finanziato dal programma Erasmus plus. L'obiettivo della proposta è quello di promuovere una didattica inclusiva rivolta a chiunque voglia lavorare sulla non discriminazione di genere con i bambini e bambine della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Il toolkit si articola in una serie di strumenti pratici, quali ad esempio attività per insegnanti, laboratori che sensibilizzano all'utilizzo di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, consigli di letture, una checklist che aiuta a valutare i libri di testo in base all'uguaglianza di genere. (Com)