Covid: Coldiretti, per effetto pandemia 44 per cento italiani in sovrappeso

- Il 44 per cento degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid-19, tra lo smart working, le limitazioni imposte dal lockdown e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Crea, il Centro di ricerca alimenti e nutrizione, diffusa in occasione dell’Obesity day 2020 che si celebra in tutto il mondo il 10 ottobre in piena pandemia con il varo di nuove misure restrittive. La pandemia ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo - sottolinea Coldiretti in una nota - che ha avuto effetto anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è stata compensata da una adeguata attività fisica. Computer, divano e tavola hanno, infatti, tenuto lontano dal moto e dallo sport addirittura il 53 per cento degli italiani. La situazione peggiora per le persone obese, soprattutto per quelle collocate in smart working e in Cassa integrazione, che nel 54 per cento dei casi ha registrato un aumento medio di peso di ben 4 chilogrammi, secondo una ricerca della Fondazione Adi, dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. Soprattutto per questa fascia di popolazione il "lavoro agile" ha favorito l’adozione di comportamenti poco salutari, come mangiare scorrettamente e diminuire l’attività fisica. (segue) (Com)