Covid: Coldiretti, per effetto pandemia 44 per cento italiani in sovrappeso (2)

- Ma l’aumento di peso è legato - evidenzia l'organizzazione agricola - anche alla maggiore tendenza a cucinare per sé e per i familiari, con lo smart working che ha spostato fra le mura domestiche tutti gli intervalli del tradizionale orario di lavoro con la necessità di organizzarsi a casa per i pasti e magari anche per gli aperitivi di fine giornata. Il risultato è un aumento di 10 miliardi di euro della spesa alimentare nelle case degli italiani nel 2020, secondo una analisi Coldiretti sempre su dati Ismea. Nel carrello degli italiani si è verificato così - rileva la Coldiretti - un incremento del 9,4 per cento degli acquisti al dettaglio di vino e del 16,2 per cento per la birra, ma anche dei salumi che crescono del 10,2 per cento e dei formaggi per cui si segnala un incremento del 12,5 per cento nei primi sei mesi dell’anno. Crescita boom per le uova, che segnano un +22 per cento mentre gli acquisti di farina sono cresciuti del 59 per cento per effetto della tendenza degli italiani a sbizzarrirsi in cucina preparando pasta, torte, pizze e biscotti. (segue) (Com)