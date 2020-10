Roma: Raggi, minibus elettrici rimessi in strada dopo averli completamenti rinnovati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte la terza linea bus elettrica per Roma. "Da lunedì 12 ottobre chi vuole spostarsi in centro con facilità e rapidità, anche solo per raggiungere le vie dello shopping - scrive in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma - avrà a disposizione la nuova linea 100, servita dai minibus elettrici. Il percorso sarà lo stesso di quello della linea che viene utilizzata dai cittadini durante le vacanze natalizie. Abbiamo deciso di renderlo definitivo proprio per facilitare gli spostamenti su alcune strade del centro storico, con punti di contatto anche con la metro A, alla stazione Barberini. La nuova linea 100, a emissioni zero, sarà una circolare con capolinea unico in via di Porta Pinciana e percorrerà via Ludovisi, via Veneto, via del Tritone, via Due Macelli, via della Mercede, via delle Convertite, via dei Prefetti, via Monte Brianzo, via Vittoria Colonna, piazza Cavour, via Cicerone, largo Fontanella Borghese, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone e via Veneto per poi tornare su via di Porta Pinciana". "Avremo quindi un nuovo collegamento nel centro città - conclude Raggi - con mezzi a emissioni zero che noi abbiamo rimesso su strada dopo averli completamente rinnovati. Ricordo infatti che sono già attive dallo scorso anno altre due linee servite da minibus elettrici: la 119, in servizio nel Tridente e con capolinea in piazza Venezia, e la 117 da piazza San Giovanni in Laterano a Largo Chigi. Le abbiamo ripristinate, recuperando e rimodernando i mezzi grazie a un appalto che garantisce anche la loro completa manutenzione". (Rer)