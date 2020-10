Taiwan: la presidente Tsai si rivolge a Xi, la Cina allenti le tensioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina allenti le tensioni militari e prometta di “non cercare mai l’egemonia” su Taiwan. Lo ha detto oggi la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, rivolgendosi direttamente all’omologo cinese Xi Jinping durante un discorso alla nazione in occasione della Giornata nazionale. La Tsai, ripresa dai media locali, ha sottolineato che la comunità internazionale è “sempre più preoccupata dall’egemonia in espansione” della Cina, ma ha anche fatto riferimento a un recente intervento di Xi che ha alimentato speranze a Taipei. “Sono consapevole che il leader dell’altra parte dello Stretto ha dichiarato pubblicamente, in un video messaggio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che la Cina non cercherà di allargare la sua egemonia o la sua sfera di influenza. Speriamo che questo sia l’inizio di un cambiamento genuino”, ha affermato la Tsai. “Noi – ha aggiunto – siamo impegnati a mantenere la stabilità nello Stretto, ma non è qualcosa che Taiwan possa fare da sola. Si tratta di una responsabilità congiunta”. La Cina considera Taiwan una sua provincia e in passato Xi Jinping ha definito “inevitabile” l’unificazione dell’isola con la Cina continentale. (segue) (Cip)