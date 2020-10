Taiwan: la presidente Tsai si rivolge a Xi, la Cina allenti le tensioni militari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un recente intervento, il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha accusato Pechino di aver infranto lo status quo dopo aver affermato che la linea mediana dello Stretto di Taiwan non esiste. "Per molti anni, la linea mediana dello Stretto di Taiwan è servita come simbolo dello status quo per evitare conflitti militari attraverso lo Stretto e mantenere la pace e la stabilità. Tuttavia, la recente affermazione del ministero degli Esteri cinese distrugge lo status quo dello Stretto, proprio come la Cina ha distrutto il modello 'Un paese, due sistemi' a Hong Kong approvando una legge sulla sicurezza nazionale", ha affermato Wu. Le osservazioni di Wu sono giunte dopo che il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato che non esiste una "linea mediana" nello Stretto di Taiwan poiché l'Isola è una parte inalienabile della Cina. Il ministero degli Esteri taiwanese ha condannato la dichiarazione di Wang e ha chiesto a Pechino di porre fine al suo espansionismo e di rispettare le norme internazionali. Il ministero taiwanese ha inoltre esortato la comunità internazionale a condannare il frequente attraversamento della linea mediana da parte dell'Aeronautica cinese e le dichiarazioni di Pechino che giustificano la sua politica espansionistica. (segue) (Cip)