Taiwan: la presidente Tsai si rivolge a Xi, la Cina allenti le tensioni militari (7)

- Secondo il ministero della Difesa di Taiwan, più aerei da guerra cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale (Adiz) di Taiwan per tre giorni consecutivi a partire dal 17 settembre. Secondo quanto riportato dai media locali, in risposta agli avvertimenti via radio dall'Aeronautica militare di Taiwan, i piloti degli aerei cinesi hanno risposto dicendo che "non esiste una linea mediana". Le coordinate della linea mediana sono state rivelate pubblicamente per la prima volta a Taiwan in una sessione legislativa il 26 maggio 2004 dall'allora ministro della Difesa Lee Jye. La Cina non ha mai riconosciuto apertamente la linea mediana, ma le sue risorse militari l'hanno violata raramente fino a quando, negli ultimi mesi, Stati Uniti e Taiwan hanno mostrato impegni militari e politici più stretti. (Cip)