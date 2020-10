Di Maio sui nuovi contagi: "Recovery fund subito". Catalfo: "Possiamo vincere la sfida"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha osservato che in Europa ieri è stato toccato uno dei più alti picchi di contagi: oltre 100mila in un solo giorno. "Ci sono Paesi come Spagna e Francia che hanno avuto un’impennata dei dati. Anche in Italia negli ultimi giorni stiamo registrando un aumento consistente dei contagi, ma al momento stiamo contenendo il virus", ha dichiarato Di Maio scrivendo su Twitter. Secondo il ministro, in questa fase "i cittadini devono continuare a collaborare e a rispettare tutte le norme anti Covid" in quanto "se le terapie intensive dovessero andare nuovamente sotto stress si creerebbe un grosso problema per il Paese, soprattutto al sud. E non possiamo permettercelo". "Quindi attenzione massima", ha rimarcato Di Maio aggiungendo: "Ovviamente per superare questa fase serve l’aiuto di tutti, in primis dell’Europa visto che siamo davanti a un problema che non riguarda solo l’Italia. Ieri il presidente Mattarella è stato molto chiaro, l’Ue deve superare qualsiasi tipo di rallentamento: serve tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Quindi servono il prima possibile i 209 miliardi del recovery fund. Non c’è altro tempo da perdere", ha concluso.Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, pubblica una sua foto con la mascherina e sottolinea che "il numero dei contagi in Italia ha registrato un aumento significativo nelle ultime 24 ore. Ciò non deve allarmarci - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, ma spingerci ad alzare il nostro livello di guardia e adottare comportamenti virtuosi. Abbiamo dimostrato che si può convivere con la pandemia e che può esserci una ripresa delle attività produttive. Ora serve uno sforzo comune per poter completare questo percorso. Come ha detto il presidente Mattarella, 'tenere aperto il Paese è una responsabilità di tutti'. E se tutti ci atteniamo alle regole e rispettiamo i protocolli di sicurezza, possiamo riuscirci". Catalfo aggiunge: "Proteggiamo noi stessi, i nostri cari, le nostre comunità. Indossiamo la mascherina, manteniamo il distanziamento, scarichiamo Immuni app: piccole, grandi attenzioni che fanno la differenza. Insieme possiamo vincere questa sfida. Io indosso la mascherina" (Rin)