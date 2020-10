Torino: Ogr, weekend di eventi per festeggiare 3 anni di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle ore 10 alle 20, a Torino, le attività culturali tornano a essere protagoniste dell’area Cult delle OGR – Officine Grandi Riparazioni. Con CONTINUUM – un lungo weekend tra musica, arte, performance, talk, partnership internazionali e visite guidate – il centro di produzione e sperimentazione culturale cittadino festeggia i primi 3 anni di attività. CONTINUUM è un evento aperto a tutti che guarda al futuro in continuità con la mission delle rinate OGR, trasformate da Fondazione CRT in officine di creatività e innovazione. Il programma di appuntamenti, dal vivo e in streaming propone musica, performance, visite, incontri, attività didattiche e arti visive con proiezioni video, l’installazione di Wong Ping e la mostra appena inaugurata Unseen Stars di Trevor Paglen, a cura di Ilaria Bonacossa con Valentina Lacinio, realizzata in partnership con il Goethe-Institut Turin. Pensata per gli spazi monumentali delle OGR, la mostra nasce dalla riflessione di Paglen sullo spazio e il suo controllo, analisi che l’artista porta avanti da quasi dieci anni con collaborazioni scientifiche di altissimo livello, dalla NASA al MIT di Boston. Gli spazi espositivi per l’occasione sono stati trasformati da Paglen in un laboratorio aerospaziale in cui tre satelliti specchianti “non funzionali” e una serie di strutture sopraelevate simili a impalcature scandiscono la navata del Binario 1 delle OGR Cult fino al 10 gennaio 2021. (segue) (Rpi)