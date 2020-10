Regno Unito-Bielorussia: Londra richiama ambasciatore a Minsk per consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha richiamato temporaneamente il suo ambasciatore in Bielorussia, Jacqueline Perkins, come risposta alla decisione del governo di Minsk di espellere 35 diplomatici di Polonia e Lituania. Come il Regno Unito, anche diversi paesi dell'Unione europea, in particolare dell'Europa orientale, hanno richiamato i loro ambasciatori in Bielorussia in solidarietà con Polonia e Lituania "punite" da Minsk per le loro azioni volte a sostenere le richieste dell'opposizione dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto. "Il Regno Unito condanna le decisioni di espellere i diplomatici polacchi e lituani", ha dichiarato il ministro degli Esteri Dominic Raab, osservando che si tratta di mosse "ingiustificate" che contribuiranno solamente ad isolare i cittadini bielorussi.(Rel)