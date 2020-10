Coronavirus: Usa, governo ordina oltre un milione di dosi del farmaco che sta prendendo Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha ordinato un milione di dosi di trattamenti anticorpali per il Covid-19 che sono simili al cocktail somministrato al presidente Trump, secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". Citando un alto funzionario sanitario statunitense, le dosi di trattamento anticorpale dei produttori di farmaci Eli Lilly e Regeneron - i cui farmaci sono stati dati a Trump per aiutarlo a combattere la sua infezione da coronavirus - sono state ordinate e finanziate dall'operazione "Warp Speep" voluta proprio dall'amministrazione Trump per sviluppare un vaccino per il Covid-19 il più presto possibile. Il funzionario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, Paul Mango, ha confermato che la Casa Bianca ha attualmente "un paio di centinaia di migliaia di dosi" del trattamento, e aumenterà tale quantità a più di un milione entro la fine dell'anno. In precedenza, Regeneron ha concluso un affare da 450 milioni di dollari a luglio per vendere al governo federale dosi sufficienti del suo farmaco, Regn-Cov2, per il trattamento di circa 300 mila persone. (Nys)