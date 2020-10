Usa: Casa Bianca ha bloccato i Cdc dal richiedere le mascherine sui trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha bloccato il mese scorso un'ordinanza dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) che avrebbe richiesto a tutti i passeggeri e dipendenti di indossare le mascherine su tutte le forme di trasporto pubblico e commerciale negli Stati Uniti. A dirlo sono due fonti dei Cdc, secondo quanto riportato dal "New York Times". L'ordine sarebbe stato il più duro mandato federale fino ad oggi volto a frenare la diffusione del coronavirus, che continua ad infettare più di 40 mila statuntensi al giorno. I funzionari hanno detto che è stato redatto sotto i "poteri di quarantena" dell'agenzia e che ha avuto il sostegno del segretario dei servizi sanitari e umani, Alex Azar. Tuttavia, la task-force anticoronavirus della Casa Bianca, guidata dal vicepresidente Mike Pence, ha rifiutato anche solo di discuterne. I due funzionari, che hanno parlato in condizione di anonimato perché non erano autorizzati a commentare, hanno detto che l'ordine avrebbe richiesto la copertura del viso su aerei, treni, autobus e metropolitane, e negli hub di transito come aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi di autobus. Un funzionario della task-force ha detto che la decisione di richiedere le mascherine dovrebbe essere lasciata agli Stati e alle località.(Nys)