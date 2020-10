Business news: Banca mondiale, in Romania contrazione dell'economia del 5,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia romena dovrebbe subire una contrazione del 5,7 per cento nel 2020, ma dovrebbe crescere del 4,9 per cento nel 2021. E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento della previsione economica per l'Europa e l'Asia centrale della Banca mondiale pubblicata dall'istituto finanziario internazionale. "La gravità della recessione e l'entità della ripresa nel 2021 dipenderanno dall'evoluzione della crisi sanitaria e dalla risposta dei decisori politici, dall'impatto degli incentivi economici e dalle conseguenze degli incentivi adottati a livello dell'Ue", ha affermato la Banca mondiale. Inoltre, per rispondere alle conseguenze della pandemia Covid-19, la Banca mondiale prevede che il deficit fiscale della Romania raggiungerà il 9,1 per cento del Pil nel 2020, da un livello pianificato del 3,6 per cento del Pil prima della crisi. (segue) (Rob)