Business news: Ungheria, produzione industriale a -2,1 per cento annuo ad agosto

- La produzione industriale in Ungheria ad agosto scende del 2,1 per cento annuo. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il calo a luglio era stato dell'8,1 per cento. Il dato di agosto suggerisce un avvicinamento alla ripresa dopo il significativo calo dei due mesi precedenti, a sua volta un miglioramento dai dati di aprile e maggio, nei quali la riduzione era stata a due cifre. Tenuto conto dei fattori stagionali, la diminuzione della produzione industriale annua ad agosto è stata dello 0,2 per cento. Su base mensile c'è stata invece una crescita del 6,8 per cento. Relativamente al periodo gennaio-agosto, il calo su base annua della produzione industriale è dell'11 per cento. (Vap)