Business news: Spagna, Istituto previdenza sociale chiuderà 2020 con deficit record del 2 per cento Pil

- Il sistema di previdenza sociale spagnolo quest'anno chiuderà con un deficit record pari al 2 per cento del Pil (a fronte dell'1,3 previsto prima della pandemia del coronavirus) superando i 22 miliardi di euro. Lo ha annunciato il ministro per le Politiche sociali, Jose Luis Escriva, spiegando che questo è da attribuire al forte calo degli affiliati all'istituto di previdenza sociale a causa della crisi economica ma si tratta, tuttavia, di una "situazione temporanea che sarà corretta nel tempo", anche se qualche effetto si farà sentire ancora nel 2021". Secondo le stime del ministero non si tornerà alla situazione pre-pandemia prima del 2023. I conti della previdenza sociale di quest'anno includono i 13 miliardi di spese aggiuntive sostenute dal sistema per il pagamento della cassa integrazione straordinaria (Erte) per sostenere i lavoratori e le imprese a causa della crisi economica. A ciò si aggiungono poi gli oltre 2 miliardi di euro per le esenzioni a favore dei lavoratori autonomi. Questi 13 miliardi di euro di aiuti, che aumenteranno nei prossimi mesi dell'anno saranno pagati con il trasferimento di 14,5 miliardi di euro di un credito statale approvato dal governo nel mese di maggio. In merito al reddito minimo di base, Escriva ha chiarito che su circa un milione di domande per via elettronica, più di 90 mila sono già state accettate, altre 86.000 negate e circa 146.000 sono in fase di verifica dei dati. Nelle prossime settimane l'Istituto di previdenza sociale conta di accelerare le procedure di concessione in modo che alla fine dell'anno possano beneficiarne circa 550 mila famiglie spagnole. (Spm)