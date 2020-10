Business news: ministra Finanze spagnola, riduzione emissione debito a 15 miliardi nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ridurrà l'emissione di debito prevista per quest'anno a 15 miliardi di euro per rendere la gestione delle risorse pubbliche "il più rigorosa possibile". Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Cadena Ser", la ministra delle Finanza, Nadia Calvino, spiegando che il ministero del Tesoro sta valutando la possibilità di ridurre le emissioni in funzione dell'evoluzione della spesa, delle esigenze di finanziamento delle comunità autonome e dei fondi previsti dal programma europeo di sostegno alla disoccupazione Sure. Secondo Calvino, la creazione di posti di lavoro associati al piano per la ripresa sono potenzialmente superiori agli 800 mila annunciati ieri dal primo ministro, Pedro Sanchez, in quanto la stima non incorpora "l'impatto potenziale dei piani di espansione che i partner commerciali spagnoli stanno per attuare", insistendo che l'occupazione deve essere di "qualità" come risultato della trasformazione del modello economico. (Spm)