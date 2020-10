Business news: Repubblica Ceca, governo e compagnia Cez siglano intesa su aumento dell'efficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Cez assisterà le autorità della Repubblica Ceca nello sforzo teso a raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030. Un'intesa a tale scopo è stata firmata in settimana presso il ministero dell'Industria a Praga dal titolare del dicastero, Karel Havlicek, e dal presidente di Cez, Daniel Benes. Il viceministro dell'Industria ha ammesso che probabilmente la Repubblica Ceca non riuscirà a soddisfare gli obiettivi fissati per il periodo 2014-2020 entro la fine di quest'anno. Praga vuole però colmare il ritardo in futuro. Le regole europee prevedono l'obiettivo di ridurre, in ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, i consumi finali di energia di un valore pari allo 0,8 per cento dei consumi annui medi del triennio 2016-18, mediante politiche attive. (Vap)