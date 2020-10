Nagorno-Karabakh: Russia, Azerbaigian e Armenia concordano tregua dopo 10 ore di negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra i ministri degli Esteri di Russia, Armenia e Azerbaigian - rispettivamente Sergej Lavrov, Zohrab Mnatsakanyan e Jeyhun Bayramov - sul conflitto del Nagorno-Karabakh si sono conclusi nella notte dopo dieci ore. L'Armenia e l'Azerbaigian hanno concordato un cessate il fuoco nella regione dalle 12 ora locale (le 10 in Italia) di oggi, sabato 10 ottobre, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo."In risposta all'appello del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e in conformità con gli accordi con l'omologo dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev e con il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, le parti hanno concordato i seguenti passi. Primo: dalle ore 12 del 10 ottobre 2020 viene annunciato un cessate il fuoco per scopi umanitari che servirà allo scambio di prigionieri di guerra, di altre persone detenute e dei corpi dei caduti attraverso la mediazione del Comitato internazionale della Croce Rossa", ha detto Lavrov. Baku e Erevan hanno inoltre deciso di avviare "negoziati sostanziali con l'obiettivo di raggiungere una soluzione pacifica il prima possibile". Allo stesso tempo, le parti hanno confermato l'invariabilità del formato del processo negoziale volto a risolvere il conflitto del Nagorno-Karabakh mediato dal Gruppo di Minsk dell'Osce. (segue) (Rum)