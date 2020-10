Nagorno-Karabakh: Russia, Azerbaigian e Armenia concordano tregua dopo 10 ore di negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa di capire se la tregua reggerà, si tratta di una sostanziale vittoria diplomatica per Mosca che si riprende il ruolo di potenza mediatrice nella questione. La durata dei colloqui - oltre dieci ore - conferma il massimo impegno russo, e del ministro Lavrov in prima persona, a raggiungere quantomeno un accordo di cessate il fuoco, per porre fine agli scontri armati iniziati lo scorso 27 settembre. La lunghezza dei negoziati conferma, tuttavia, l'aria tesa del primo colloquio cui ha partecipato il ministro azerbaigiano Bayramov, fresco di nomina. Al contrario del ruolo di mediazione russo - anche in qualità di copresidente del Gruppo di Minsk dell'Osce insieme a Francia e Stati Uniti - non lo stesso si può dire per quanto concerne la Turchia che, sostenendo apertamente l'Azerbaigian, ha soffiato sul fuoco del conflitto. Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dal presidente Aliyev ieri, proprio mentre stavano iniziando i colloqui a Mosca, non sembravano certamente bene auguranti verso un positivo esito della riunione. (segue) (Rum)