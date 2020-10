© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 10 ottobre, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2921m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata con maggior variabilità, tra sole e nubi fino al pomeriggio ma tempo asciutto salvo addensamenti e qualche pioggia già dal mattino limitate al centro-est Liguria. In serata ingresso di acquazzoni sparsi anche sul Piemonte, segnatamente i settori orientali e meridionali, in prolungamento notturno quando non si escludono locali temporali. Temperature in lieve flessione nei valori massimi, clima fresco. Ventilazione in rinforzo da Sud sul Ligure, debole in Valpadana prevalentemente da Est. In Liguria mare tendente a mosso. (Rpi)