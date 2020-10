Germania: coronavirus, da oggi coprifuoco a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore oggi, 10 ottobre, il coprifuoco che il governo del Land di Berlino ha disposto per contenere il costante aumento dei contagi da coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Dalle 23:00 alle 6:00, saranno chiusi ristoranti, bar, esercizi commerciali e “Spaeti”, le rivendite di alcoolici, tabacchi e generi alimentari aperte fino a tarda notte. Le stazioni di servizio potranno rimanere aperte, ma a condizione che non vendano bevande alcoliche. Nel medesimo orario, gli assembramenti in pubblico saranno consentiti fino a un massimo di cinque persone. In privato potranno riunirsi non più di 10 persone, invece di 25 come in precedenza. (Geb)