Coronavirus: Fauci, alla Casa Bianca c'è stato un "evento superspreader"

- Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirs, ha detto venerdì che alla fine del mese scorso c'è stato un "evento superspreader" alla Casa Bianca, vale a dire quando soggetti asintomatici senza saperlo trasportano e diffondono il virus favorendo i contagi. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Beh, credo che i dati parlino da soli... e ci siamo trovati in una situazione in cui la gente era in luoghi affollati e non indossava mascherine", ha detto Fauci in un programma radiofonico dell'emittente "Cbs" Le sue osservazioni sono arrivate in risposta a una domanda sulla mancanza di mascherine alla Casa Bianca, e se i test da soli avrebbero potuto fermare la diffusione del virus. Almeno 34 membri del personale e collaboratori della Casa Bianca sono stati infettati col coronavirus, secondo una nota dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze.(Nys)