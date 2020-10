Coronavirus: Usa, terza causa di morte dal 30 marzo al 4 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 è diventata la terza più grande causa di morte negli Stati Uniti nella settimana dal 30 marzo al 4 aprile, dopo malattie cardiache e cancro. A riportarlo è la rivista "Scientific American". La malattia causata dal coronavirus ucciso più persone di ictus, malattie croniche delle basse vie respiratorie, Alzheimer, diabete, malattie renali o influenza. In quella settimana, quasi 10 mila persone sono morte per la malattia causata dal coronavirus. L'influenza, che Trump e altri hanno invocato quando hanno parlato di Covid-19, ha portato a 1.870 morti (una cifra che include la polmonite) nello stesso arco di tempo. Un picco nella contabilità settimana per settimana è arrivato a metà aprile, quando i casi di Covid-19 sono diventati la principale causa di morte. La malattia è tornata al terzo punto più mortale nella settimana dal 4 al 9 maggio ed è rimasta lì da allora. (Nys)