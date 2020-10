Business news: Ungheria, vendite al dettaglio in calo dell'1,2 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Ungheria sono scese dell'1,2 per cento annuo ad agosto. Lo rivela l'Ufficio centrale di statistica (Ksh), ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il dato è in controtendenza rispetto alla ripresa di giugno e luglio, che aveva interrotto il calo osservato durante il lockdown dei due mesi precedenti. Tenuto conto dei fattori stagionali, la riduzione delle vendite al dettaglio è pari allo 0,7 per cento rispetto all'agosto 2019. Per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari, il calo è dello 0,2 per cento. Crescono invece le vendite al dettaglio di prodotti non alimentari (1,2 per cento), mentre diminuiscono quelle di carburanti (-4,5 per cento). (Vap)