Usa: Pixar, "Soul" non uscirà nelle sale ma solo su Disney+

- La Disney ha annunciato oggi che il nuovo film della Pixar "Soul" non sarà distribuito in sala ma direttamente su Disney+. È l'ultimo caso in cui un nuovo film viene distribuito soltanto online, a causa delle sale cinematografiche chiuse a causa della pandemia del coronavirus. "Soul" racconta la storia di un insegnante di scuola media che sogna di diventare un musicista jazz in un viaggio nell'aldilà. La regia è di Pete Docter, direttore creativo della Pixar e regista di "Up" e "Inside Out". Il mese scorso, la Disney ha anche pubblicato "Mulan" su Disney+ invece che nei cinema. Anche se aveva fatto pagare 30 dollari per l'accesso anticipato di "Mulan", "Soul" sarà disponibile per gli oltre 60 milioni di abbonati della piattaforma di streaming senza costi aggiuntivi. La scorsa settimana, la Mgm ha annunciato che rinvierà nuovamente al 2021 l'uscita del nuovo film di James Bond, "No Time to Die", con Daniel Craig protagonista. Il film era già stato rinviato a marzo, quando è stato spostato al 25 novembre. Con i casi di Covid-19 che continuano ad aumentare in tutto il paese e in tutto il mondo, le sale cinematografiche hanno difficoltà a essere finanziariamente sostenibili. Lunedì, Cineworld Group ha dichiarato che chiuderà 536 location Regal negli Stati Uniti, oltre a 127 Cineworld e Picturehouse nel Regno Unito.(Nys)