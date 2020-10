Business news: Polonia, ministero Lavoro stime tasso di disoccupazione a settembre al 6,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione stimato a settembre dal ministero del Lavoro della Polonia è pari al 6,1 per cento. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". La percentuale è la medesima di agosto, mentre il numero assoluto di coloro che cercano un lavoro è sceso di 3.300 unità. A ben vedere il dato percentuale è invariato da quattro mesi. Il tasso di disoccupazione è salito soltanto nel voivodato della Pomerania e di un contenuto 0,1 per cento su base mensile. Il numero assoluto dei disoccupati a fine settembre è pari a 1.024.700 di persone. "Grazie all'introduzione dello scudo anti-crisi i cambiamenti nel mercato del lavoro non sono stati così violenti come pronosticato a marzo", ha commentato la ministra Marlena Malag. "Il tasso di disoccupazione non è cresciuto drasticamente nel periodo della pandemia", ha continuato. (Vap)