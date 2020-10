Business news: Germania, vendite Bmw in aumento dell'8,6 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha registrato un aumento delle vendite dell'8,6 per cento su base annua, pari a 675.680 auto in più. Il principale fattore di questo incremento è stata la ripresa della domanda in Cina e in Europa. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tra gennaio e settembre scorso, le vendite di Bmw sono diminuite del 12,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel terzo trimestre del 20201, in Cina, le vendite sono aumentate del 31,1 per cento a 230.612 auto. In Europa, l'incremento è stato 7,1 per cento a 275.618 vettura. Negli Stati Uniti, Bmw subisce invece una contrazione delle vendite pari al 15,7 per cento, pari a 78.634 auto. (Geb)