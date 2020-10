Business news: Galan (Iberdrola), accelerare processo decarbonizzazione e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della compagnia energetica spagnola Iberdrola, Ignacio Sanchez Galan, ha chiesto di "accelerare" il processo di decarbonizzazione e digitalizzazione, in linea con la roadmap dell'Unione europea, "come unica strada possibile per la ripresa economica". Il presidente ha poi evidenziato che in situazioni di crisi come la pandemia del coronavirus, i vantaggi della digitalizzazione sono "dimostrati" e ha aggiunto come gli investimenti messi in campo negli ultimi anni dall'azienda, oltre 2 miliardi di euro negli ultimi 10 anni in innovazione, abbiano permesso di "mantenere in vita le attività ed i progetti, garantendo la sicurezza dei dipendenti e dei partner". A tal proposito, Galan ha sottolineato come il processo di digitalizzazione delle reti elettriche in Spagna abbia permesso di ripristinare il servizio a 300 mila clienti in un'ora, durante la burrasca che ha devastato Murcia e la Comunità di Valencia un anno fa. (Spm)