Business news: Francia, a settembre attività economica -5 per cento rispetto a livelli pre Covid-19

- A settembre l'attività economica in Francia è stata del 5 per cento inferiore rispetto ai livelli precedenti alla crisi del coronavirus. È quanto emerge dalle stime della Banca di Francia. Nel terzo trimestre è previsto un aumento del 16 per cento dell'attività, dopo un crollo del 13,8 per cento nel trimestre precedente. "Le prospettive delle imprese suggeriscono una stabilizzazione dell'attività ad ottobre", si legge nella nota della Banca di Francia. Secondo gli 8.500 capi di impresa interrogati, l'attività è "stabile nell'industria, come nei servizi e nella costruzione". Un insieme di settori che rappresentano il 90 per cento del Pil nazionale, come il farmaceutico e l'agroalimentare, si è "riavvicinato" ai livelli normali, mentre altri settori come quelli dei materiali da trasporto, la ristorazione e le attività ricreative restano "colpiti". (Frp)