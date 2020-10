Business news: Eurostat, in secondo trimestre disoccupati in aumento a 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, erano occupate nell'Unione europea 187,3 milioni di persone. Il tasso di occupazione dell'Ue per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni si è attestato al 72 per cento, in calo di un punto percentuale rispetto al 73 per cento del primo trimestre 2020. Si tratta del calo più netto su base trimestrale dall'inizio delle serie temporali nel 2000. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue, secondo cui 13,1 milioni di persone erano disoccupate e il tasso di disoccupazione dell'Ue è stato del 6,5 per cento, in aumento rispetto al 6,3 per cento nel primo trimestre 2020. La debolezza complessiva del mercato del lavoro è aumentata in tutti gli Stati membri dell'Ue nel secondo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2020, ad eccezione della Lettonia (-0,6 punti percentuali). Gli aumenti maggiori sono stati segnalati in Irlanda (+3,4 punti percentuali), Italia e Austria (entrambi +2,6 punti percentuali) e Spagna (+2,4 punti percentuali). L'occupazione è diminuita in tutti i paesi ad eccezione del Lussemburgo (+0,6 punti percentuali). I cali più elevati dell'occupazione sono stati registrati in Estonia (-3,3 punti percentuali), Slovenia (-2,2 punti percentuali) e Spagna (-2,1 punti percentuali), e i più bassi in Croazia (-0,3 punti percentuali), Lettonia e Polonia (entrambi -0,4 punti percentuali). (Beb)