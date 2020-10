Business news: previsioni Banca mondiale, Pil del Montenegro in calo del 12 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia montenegrina vedrà un calo del 12,4 per cento nel 2020: sono le ultime previsioni della Banca mondiale, secondo quanto rilancia il sito del quotidiano "Vijesti". A fine anno, sempre secondo le previsioni, il debito pubblico dovrebbe crescere fino ad arrivare al 93 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Le nuove proiezioni si discostano al ribasso da quelle emesse a giugno, quando l'istituzione internazionale aveva previsto un calo del Pil del 6,8 per cento. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) avevano invece previsto, nelle loro stime precedentemente pubblicate, una contrazione del 9 per cento per l'economia e un aumento del debito pubblico fino al 90 per cento del Pil. Il nuovo rapporto della Banca mondiale afferma che la crescita dell'economia montenegrina dovrebbe ammontare al 6,9 per cento nel 2021, a fronte di un 2,1 per cento previsto a giugno. "La crisi provocata al Covid-19 rivela e aggrava la vulnerabilità del Montenegro agli shock esterni, data anche dalle limitate riserve fiscali. Si prevede che l'economia si ridurrà del 12,4 per cento quest'anno, un dato che rappresenta la recessione più profonda degli ultimi decenni", si legge nella parte del rapporto sulle economie di Europa e Asia che fa riferimento al Montenegro. Il debito pubblico potrebbe raggiungere nel 2021 il 94 per cento del Pil, per poi scendere nel 2022 al 90 per cento. (Seb)