Business news: Russia, Banca mondiale migliora le previsioni sul calo del Pil russo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha migliorato la stima del calo del Pil russo per il 2020. In base alle ultime previsioni, l'economia della Federazione Russa diminuirà quest'anno del 5 per cento a causa della crisi innescata dal Covid. La precedente stima diffusa a luglio era del 6 per cento. Nel 2021 e nel 2022, la Banca mondiale prevede una crescita economica nella Federazione Russa, che sarà rispettivamente del 2,8 e del 2,4 per cento. L'istituto finanziario ha adeguato le sue aspettative in relazione all'attuale dinamica del Pil ed alla situazione dei prezzi del petrolio. A giugno, secondo la Banca mondiale, l'economia della Russia ha iniziato una graduale ripresa, sostenuta principalmente dalla domanda interna. (Rum)