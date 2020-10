Business news: ministro Finanze Romania, contrazione Pil del 4 per cento, importante rapidità della ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrazione dell'economia romena potrebbe essere leggermente superiore al 4 per cento quest'anno ma la velocità della ripresa è ora importante. Lo ha detto il ministro romeno delle Finanze pubbliche romeno, Florin Citu, al "Banking forum online". Secondo Citu, quindi, il governo ha investito molto quest'anno per sostituire il calo della domanda privata con investimenti dal bilancio. "Credo che abbiamo eliminato gli scenari più pessimistici. Stimiamo una contrazione economica di quasi il 4 per cento e potrebbe essere un pò più alta. Non vedo un disastro qui perché si tratta del 2020 e tutti sanno che ci sarà una contrazione economica a livello globale. È molto importante la velocità di ripresa nel 2021. Il 2020 è chiuso e non possiamo fare altro visto che l'economia è stata chiusa per due mesi. A quel tempo ho detto chiaramente che sarà difficile per il 2020. La velocità di ripresa è molto importante e qui il rischio dipende molto da noi", ha dichiarato. (Rob)