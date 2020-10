Business news: Albania, firmato accordo con la Bers per sostegno a turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha firmato in settimana un accordo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per sostenere gli investimenti nel turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale delle città di Scutari, Berat, Fier e Argirocastro. Il premier albanese Edi Rama ha descritto questo accordo come un passo importante e uno strumento aggiuntivo per far muovere rapidamente l'Albania verso l'integrazione europea. "Sono felice di riconoscere quello che abbiamo raggiunto in termini di sviluppo, per il quale la Bers ha avuto un ruolo decisivo", ha affermato. (Alt)