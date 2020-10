Business news: Polonia, ArcelorMittal Poland chiude altoforno e acciaieria a Cracovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ArcelorMittal Poland ha comunicato che chiuderà l'altoforno e l'acciaieria che possiede a Cracovia. Lo ha comunicato ai giornalisti il presidente e direttore generale della società Sanjay Samaddar, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". La società intende concentrarsi sugli stabilimenti che possiede a Dabrowa Gornicza e la decisione è stata presa in relazione alla crisi del settore metallurgico europeo dovuta alla pandemia di coronavirus. La domanda di acciaio è significativamente diminuita, i costi per i certificati di emissione di CO2 sono cresciuti e gli strumenti di tutela del mercato europeo sono insufficienti, il che si traduce direttamente in un enorme aumento delle importazioni da paesi terzi. "La pandemia di Covid-19 ha conseguenze enormi sulla siderurgia europea. In pratica tutti i grandi gruppi hanno ridotto la loro attività e alcuni hanno chiuso i propri impianti", ha detto il presidente di ArcelorMittal. L'altoforno e l'acciaieria di Cracovia sono stati provvisoriamente resi inattivi già nel novembre dello scorso anno, a causa di una diminuzione della domanda di acciaio e di un aumento del volume delle sue importazioni da paesi extracomunitari. Continueranno a essere operativi la locale fabbrica di carbone, il laminatoio e le linee di zincatura e pittura delle lamine di metallo, nelle quali la società ha investito 500 milioni di zloty (oltre 111 milioni di euro) negli ultimi 5 anni. (Vap)